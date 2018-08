Trei barbati au murit inecati in fantana pe care incercau sa o curete

Ziare.

com

Conform politistilor timiseni, primul care a intrat in fantana a fost tanarul de 25 de ani, apoi a intrat si tatal, pentru a-i duce o pompa.Cand a vazut ca cei doi nu mai raspund, un membru al familiei a chemat un vecin, care a intrat si el in fantana si nu a mai raspuns.Pompierii i-au scos pe cei trei barbati inconstienti din fantana, iar echipajele medicale au facut manevre de resuscitare, la care insa nu au raspuns.Martorii spuneau ca primii doi barbati au coborat in fantana pentru a o curata, insa s-au intoxicat cu monoxid de carbon si au cazut in ea, la fel patind si vecinul care a sarit in ajutorul lor.