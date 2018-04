Trupul neinsufletit al actritei Carmen Stanescu, depus la TNB

Ziare.

Inmormantarea va avea loc la cimitirul Reinvierea, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul TNB.Actrita Carmen Stanescu s-a nascut in Bucuresti, pe 29 iulie 1925. A urmat Conservatorul Regal de Muzica si Arta Dramatica, promotia 1944-1948, la clasa profesoarei Marioara Voiculescu.A debutat in 1945 in teatru, cu rolul Ecaterina Ivanovna din piesa "Fratii Karamazov". Pana in prezent, a interpretat peste 30 de roluri pe scena Teatrului National, precum si a altor institutii de profil din Bucuresti. A jucat comedie, drama si tragedie cu aceeasi forta artistica. A innobilat cu talentul ei creatiile marilor scriitori romani: B.S. Delavrancea, Alexandru Davila, Victor Eftimiu, Camil Petrescu, Horia Lovinescu si altii. A fost o interpreta desavarsita a eroinelor lui I.L.Caragiale. A jucat roluri importante in piese de Shakespeare , Moliere, Goldoni, Corneille, Bernard Shaw, Gogol, Cocteau, Jean Anouilh, Arbuzov.Actrita s-a lansat in film cu rolul din "Doi vecini", dupa Tudor Arghezi, in regia lui Geo Saizescu, in 1958. A fost remarcata in "Telegrame", dupa I. L. Caragiale, in regia lui Aurel Miheles (1959), si in "Badaranii", dupa Carlo Goldoni, in regia Sica Alexandrescu si Gheorghe Naghi, in 1960. Rolurile din "Fratii Jderi", "Muschetarul roman" si "Razboiul de Independenta" (serial TV in regia lui Doru Nastase, Sergiu Nicolaescu , Gheorghe Vitanidis, 1977) ii aduc celebritatea si in cinematografie. A facut cariera si in televiziune, alaturi de Misu Fotino, care i-a fost partener in multe emisiuni de divertisment. In 2003 a lansat cartea autobiografica "Destainuiri".Carmen Stanescu a fost distinsa cu Ordinul "Meritul Cultural" clasa a III-a (1967), "pentru merite deosebite in domeniul artei dramatice".Societar de onoare al Teatrului National "I. L. Caragiale" din anul 2001, in 2000 a fost decorata cu Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Ofiter.