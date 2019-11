Trupul neinsufletit al lui Leo Iorga va fi depus luni la Casa Eliad, iar marti va fi inmormantat la Cimitirul Bellu

Ziare.

"Azi, in sambata mortilor, iubitul meu sot a plecat in bratele Bunului Dumnezeu. Fie ca sufletul tau sa zboare nestingherit si lin in Imparatia cerurilor, unde vei fi alaturi de colegii tai Teo Peter si Emil Laghia, Gyuri Pascu etc. Trupul neinsufletit va fi depus luni, la Casa Eliad (vis-a-vis de Biserica Sf. Mina), urmand ca marti sa aiba loc inmormantarea la Cimitirul Bellu. Dumnezeu sa te odihneasca si sa te ierte, dragostea mea, luptatorul meu neinfricat!", scrie pe Facebook Paula Iorga.Fostul solist al trupei Compact B, Leo Iorga, in varsta de 54 de ani, a murit sambata, dupa o lupta de opt ani cu cancerul. In februarie, apropiatii declansasera o strangere de fonduri dupa ce, la unicul plaman ramas, ii fusese depistata o tumora.