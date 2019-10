Trupul Tamarei Buciuceanu a fost depus la Bulandra. Actrita va fi inmormantata vineri

Ziare.

com

Sicriul a fost asezat pe scena de la Sala Toma Caragiu si a fost inconjurat cu coroane de flori trimise de diverse persoane si institutii, printre care se numara Presedintia Romaniei.Ceremonia de inmormantare va avea loc vineri, de la ora 12:00, la Cimitirul Sfanta Vineri.Tamara Buciuceanu Botez a murit marti, la Spitalul Elias din Capitala, unde fusese internata pe fondul unor probleme cardiace la inceputul lunii octombrie.Tamara Buciuceanu s-a nascut pe 10 august 1929, la Tighina, si a frecventat cursurile Institutului de Teatru "Vasile Alecsandri" din Iasi, intre anii 1948 si 1951. In cel de-al patrulea an de studii, s-a transferat la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Capitala, la clasa profesorului Nicolae Baltateanu, si a absolvit in anul 1952.In anul 1962, s-a casatorit cu medicul anestezist Alexandru Botez, care a decedat in 1996.Tamara Buciuceanu ramane una dintre legendele teatrului de comedie si a jucat in peste 25 de filme, printre care se numara "Titanic vals", din 1964, "Anecdota", lansat in 1972, "Domnisoara Nastasia", din 1976, "Ion: Blestemul pamantului, blestemul iubirii", din 1979, "Alo, aterizeaza strabunica!...", din 1981, "De ce trag clopotele, Mitica?", "Declaratie de dragoste", lansat in 1985, "Cuibul de viespi", din 1986, "Nunta muta", lansat in 2008.Totodata, a interpretat roluri pe scenele marilor teatre din Capitala, precum Odeon, Bulandra, National si Comedie. Printre piesele in care a interpretat roluri emblematice se numara "Dimineata pierduta", "Romeo si Julieta la inceput de noiembrie", "Scaunele", "Doctor fara voie", "Asteptand la arlechin", "Domnisoara Nastasia", "Mamouret" si "Cumetrele".Mai mult decat atat, Tamara Buciuceanu i-a dat glas personajului Coana Chirita pe scena Teatrului National din Iasi.Cariera din teatru a fost dublata de cea din televiziune, Tamara Buciuceanu realizand aparitii memorabile, incluse in programele de divertisment. Totodata, a aparut in doua episoade din serialul "Toate panzele sus", regizat de Mircea Muresan si lansat in luna martie a anului 1977.Recompensata cu peste 20 de premii de interpretare, actritei i-a fost decernat premiul "Aristizza Romanescu" pentru intreaga creatie teatrala si cinematografica, la gala Academiei Romane pe anul 2011, precum si distinctia Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler, in anul 2014. In 2008, artista a fost omagiata si la Transilvania International Film Festival (TIFF) de la Cluj-Napoca, iar, in 2014, a primit insemnele Ordinului Coroana Romaniei in grad de Ofiter din partea Casei regale. In 2011, actrita a primit o stea pe Walk of Fame - Aleea celebritatilor din Bucuresti.In 2013, a fost lansat volumul "Tamara Buciuceanu. O viata inchinata scenei", de Bogdana Darie. Riguros documentata si realizata pe baza a numeroase interviuri cu Tamara Buciuceanu-Botez, precum si cu prieteni si colegi de scena ai artistei, cartea prezinta viata si evolutia profesionala a uneia dintre cele mari actrite a teatrului, operetei si cinematografiei romanesti.