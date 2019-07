Trupul unui tanar din Botosani, mort in Franta, a fost ridicat de politisti in timpul priveghiului

Ziare.

Politistii din Botosani si medicii legisti au ridicat, sambata, din locuinta unde parintii se pregateau de inmormantare, trupul unui tanar de 19 ani, care a murit in urma unui accident rutier petrecut pe 22 iunie pe o autostrada din Franta si care a fost, vineri, repatriat.Surse judiciare au declarat, duminica, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca sicriul cu trupul tanarului a fost ridicat de acasa pentru ca nu era facuta necropsia, pe care au cerut-o chiar parintii celui decedat.In acest sens, a fost depusa o plangere la politie, prin care parintii baiatului mort au cerut o ancheta, ei nefiind multumiti de rezolutia politiei franceze care a incadrat decesul tanarului ca fiind accident.Conform acelorasi surse, in Franta nu a fost efectuata necropsia, deoarece politistii nu au avut suspiciuni asupra decesului tanarului de 19 ani.Acesta a murit intr-un accident pe o autostrada din Franta, in zona Calais, in timp ce ar fi incercat sa traverseze in fuga autostrada A16.Accidentul s-a petrecut pe 22 iunie in Franta, in timp ce tanarul de 19 ani, care se indrepta spre Anglia, la munca, a coborat, la un moment dat, aparent fara motiv, din microbuzul in care se afla si a mers pe jos, pe marginea autostrazii."Nici din primele probe prelevate sambata de medicii legisti nu sunt suspiciuni legate de decesul tanarului. Se efectueaza necropsia, trupului tanarului urmand sa fie eliberat de Serviciul de Medicina Legala dupa finalizarea procedurilor legale", au declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, sursele citate.