Un actor care dubla vocea unui personaj din "The Big Bang Theory" a murit impuscat

Desi asasinatul a avut loc sambata, colegii sai au confirmat abia a doua zi moartea lui Mendoza, devenit celebru dupa ce a inceput sa dubleze vocile unor personaje ca Gohan, creatura din "Dragon Ball"; Sheldon Cooper, din serialul "The Big Bang Theory"; Dexter din versiunile in limba spaniola ale serialului cu acelasi titlu, destinate publicului din Mexic si America Latina.Procuratura Generala din Ciudad de Mexico a informat despre asasinarea a trei persoane sambata in cartierul Portales Norte, printre care si Mendoza, alaturi de o femeie si un alt barbat, si a activat procedura de anchetare a unor omucideri. In documentele de ancheta se arata ca agenti ai Corpului de securitate civila (SSC) au ajuns la fata locului si au gasit trei persoane impuscate, care ulterior au decedat.Primele versiuni ale martorilor arata ca in apropierea imobilului a avut loc o disputa, urmata de focuri de arma trase de posibilul vinovat asupra unei femei care se urca intr-o masina de culoare visinie si altor doua persoane aflate intre vehicul si intrarea in cladire, noteaza Procuratura.Dupa ce s-a aflat ca printre victime se numara si actorul specializat in dublaj de voce Luis Alfonso Mendoza, colegii din aceasta comunitate artistica si-au exprimat durerea fata de pierderea unui mare profesionist din universul versiunilor latino ale filmelor si programelor de televiziune, publicand mesaje de condoleante pe retelele de socializare.Procuratura din capitala mexicana nu a oferit alte detalii despre acest caz, precizand ca va continua investigatia si cautarile pentru gasirea autorului acestei triple omucideri.