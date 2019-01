Un adolescent chinez a fost gasit mort langa gara din Roman

Ziare.

Reprezentantii IPJ Neamt declara ca tanarul urma sa plece cu trenul din Roman spre Pascani."Se pare ca tanarul era intr-o clasa pregatitoare la o universitate din Bacau, era turist si un impatimit al excursiilor. Acesta ar fi plecat din Bacau catre Roman si ar fi schimbat trenul spre Pascani. (...) In Roman, acesta a fost gasit decedat la aproximativ 200 de metri de gara CFR in triajul garii CFR Roman, cu o leziune in zona capului", a declarat purtatorul de cuvant IPJ Neamt, Robert Costin.Cercetarile au scos la iveala faptul ca tanarul chinez avea asupra sa toate bunurile personale, inlusiv actul de identitate, telefonul mobil si o suma de bani, astfel ca politistii exclud talharia."Cadavrul tanarului chinez de 16 ani a fost preluat de catre Serviciul de Medicina Lehala si transportat in vederea necropsiei si a stabilirii cu exactitate a cauzelor care au dus la decesul acestuia", a mai precizat Costin.IPJ Neamt a deschis o ancheta pentru ucidere din culpa.