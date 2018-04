Un agent de la Penitenciarul Oradea a fost gasit mort in piscina unui hotel

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, Maria Cotrau, a declarat ca din concluziile preliminare ale raportului de constatare medico-legal reiese ca decesul agentului a survenit ca urmare a inecului."Avem un dosar inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor avand ca obiect decesul unui angajat al Penitenciarului Oradea. Asa prevede procedura, in cazul unor morti suspecte se inregistreaza dosar penal.Din concluziile preliminare ale raportului de constatare medico-legal reiese ca decesul a survenit ca urmare a inecului. Victima a fost gasita in piscina unui hotel din Oradea, unde aceasta se afla impreuna cu un grup de colegi. A fost un accident nefericit. Continua cercetarile pentru a se stabili circumstantele in care s-a produs decesul", a spus Cotrau.Purtatorul de cuvant al Peniteciarului Oradea, Adina Birda, a declarat, la randul sau, ca victima avea 46 de ani, era magazioner in cadrul penitenciarului si avea gradul de agent sef principal."Vineri a avut loc la un hotel din Oradea un dineu pentru a marca implinirea a 35 de ani de la reinfiintarea penitenciarului la care au fost invitati toti angajatii institutiei. Programul nu prevedea si servicii de piscina. Exista o ancheta in derulare care va stabili cauzele producerii evenimentului", a subliniat Birda.