Un baiat s-a inecat la Olimp. 18 oameni au murit in mare in acest sezon

Baiatul a intrat sa faca baie in ciuda faptului ca steagul rosu a fost arborat pe mai multe plaje.Un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta a fost solicitat sa intervina, iar la fata locului a ajuns si elicopterul SMURD, care ar fi trebuit sa-l transporte pe tanar urgent la spital, dar in ciuda manevrelor de resuscitare facute de salvamari si de cadrele medicale, viata acestuia nu a mai putut fi salvata.Aceasta este a 18-a victima care isi pierde viata in valurile marii de la inceputul acestui sezon estival.Iata ce inseamna steagurile arborate pe plaja:-rosu cu galben - plaja supravegheata de salvamar-galben - scaldatul recomandat doar celor experimentati-rosu - interzis scaldatulAsadar, steagul rosu anunta ca scaldatul este absolut interzis oricat de bine ai sti sa inoti.