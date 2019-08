Un barbat a disparut in mare dupa ce a salvat doi copii de la inec: Ponta a anulat Scoala de vara a tinerilor Pro Romania

Ziare.

Cristina Vasile, purtator de cuvant al IPJ Constanta, a declarat, ca barbatul era din Dambovita si avea 32 de ani. El se afla la mare in concediu, cu sotia lui.La un moment dat, barbatul a observat doi copii in pericol de inec si a sarit dupa ei, reusind sa ii salveze. El, insa, nu a mai putut iesi din apa, fiind in continuare cautat de o ambarcatiune ARSVOM in marea foarte agitata, cu valuri mari.Informatiile initiale furnizate de ISU Dobrogea aratau ca barbatul era tatal celor doi copii, dar ulterior s-a dovedit ca nu exista nicio legatura de rudenie intre ei.In semn de omagiu, evenimentele programate in cadrul Scolii de Vara a tinerilor ProRomania au fost anulate de presedintele partidului, Victor Ponta.