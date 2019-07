Un barbat a fost ucis in bataie in parcarea unui hipermarket din Bucuresti

Ziare.

"In dimineata de 15 iulie 2019, in jurul orei 04:00, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca in parcarea unui complex comercial de pe raza Sectorului 2 a fost descoperit cadavrul unui barbat.La fata locului s-au deplasat, initial, politisti din cadrul Sectiei 9 (de pe Sos. Pantelimon - n.red.), cazul fiind preluat de Serviciul Omoruri din Politia Capitalei", anunta Politia.Barbatul decedat are aproximativ 45 de ani si prezenta semne de violenta pe corp.Realitatea TV transmite ca barbatul a fost omorat, duminica seara, dupa ce a fost calcat in picioare de un alt individ. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere din parcare se vede cum barbatul, care este cel mai probabil un om al strazii, a fost batut si lovit cu piciorul in cap de un alt barbat care trecea prin zona.Crima a avut loc in jurul orei 23:00.Cazul este cercetat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei.