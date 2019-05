Un barbat a murit cand incerca sa evacueze apa din subsolul blocului

Ziare.

Un barbat de 57 de ani, din orasul Craiova, judetul Dolj, a fost gasit mort, in noaptea de marti spre miercuri, in subsolul unui bloc din Lupeni, judetul Hunedoara. Cel mai probabil, acesta s-a electrocutat in timp ce incerca sa evacueze apa, in urma inundatiilor.Purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona Doda, a declarat ca barbatul mort a murit, cel mai probabil, electrocutat.Politistii au deschis o ancheta, fiind intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa.Au fost inregistrate inundatii in sudul judetului Hunedoara, in urma avertizarii cod portocaliu de vreme rea caracterizata de vijelii si averse torentiale. Scurgerile de pe versanti au afectat peste 60 de curti si subsoluri situate pe 14 strazi din localitatile Lupeni si Vulcan si trei apartamente aflate la parterul unui bloc din Lupeni.De asemenea, DN66 A a fost blocat de torenti pe un segment de aproximativ 150 de metri patrati.