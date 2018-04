Un barbat a murit dupa ce a cazut in raul Jiu dintr-o barca: Era instructor de rafting

Ziare.

ISU Gorj a fost solicitat sa intervina, sambata, pentru salvare unei persoane cazute in raul Jiu in timp ce facea rafting in zona Lainici.Barbatul a fost scos din apa de catre prieteni, in stare de inconstienta, pe malul opus partii carosabile."La fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu-Jiu si Garzii de Interventie Bumbesti-Jiu precum si un echipaj din cadrul SAJ", au anuntat reprezentantii ISU Gorj.Potrivit acestora, medicii sositi la fata locului nu au reusit sa-l salveze pe barbat.Acesta avea 42 de ani si era instructor de rafting.La randul lor, reprezentantii Salvamont au transmis ca in accident au fost implicate mai mute persoane, iar echipaje de la ISU Gorj, Salvamont Gorj si Ambilanta Gorj au intervenit pentru salvarea acestora."Actiune pentru recuperarea-salvarea unor persoane care au avut un accident pe partea superioara a Defileului Jiului. Mai multe persoane au fost recuperate de pe versantii unde au fost duse de apa", au precizat salvamontistii.Potrivit acestora, in afara instructorului care a murit, inca o persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale.