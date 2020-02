Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de un copac pe care il taia ilegal

Ziare.

Disparitia barbatului a fost sesizata marti, cand politistii din Fieni au fost alertati ca acesta a plecat de acasa in 20 februarie si nu s-a intors.Potrivit reprezentantilor Politiei Dambovita, din primele verificari a reiesit ca barbatul a plecat de acasa cu o caruta si cu ustensile pentru taiat lemne."Au fost demarate activitatile de cautare, iar in aceasta dupa-amiaza (miercuri-n.r.), barbatul a fost gasit decedat intr-o zona impadurita din apropierea izlazului din Fieni", au transmis politistii.Potrivit acestora, se pare ca barbatul ar fi fost accidentat mortal de un copac pe care l-ar fi taiat ilegal.Cadavrul va fi preluat de Serviciul de Medicina Legala in vederea efectuarii necropsiei.