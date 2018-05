Un barbat a murit inecat cu mancare la o intalnire cu un primar din Prahova

Ziare.

Politia din Prahova cerceteaza circumstantele mortii unui barbat in varsta de 52 de ani care la sfarsitul saptamanii trecute a murit inecat in timpul unei reuniuni in localitatea Ciorani, au declarat pentru News.ro reprezentanti ai politiei judetene Prahova.Potrivit acestora, barbatului i s-a facut rau in timp ce participa la o masa impreuna cu mai multe persoane, a fost chemata ambulanta insa medicii nu au putut decat sa constate decesul. Necropsia a aratat ca barbatul a murit prin asfixie cu bol alimentar, au precizat sursele citate.Incidentul s-a produs sambata dupa amiaza, la o intalnire cu pensionarii pe care a organizat-o primarul din Ciorani, Marin Voicu ( PSD ), aflat in functie de 18 ani."A fost un eveniment nefericit si regretabil. Era un localnic, i s-a facut rau, am chemat ajutor la 112. Am inteles ca a murit inecat. Era un baiat dintr-o familie cu probleme, stiu ca avea si ceva probleme de sanatate" a spus primarul comunei, Marin Voicu.Acesta a precizat ca angajatii primariei au facut cheta pentru a sprijini familia barbatului mort in ceea ce priveste cheltuielile de inmormantare La intalnirea cu pensionarii primarul le-a oferit acestora carne de berbec, intrucat edilul are mai multe oi.Reuniunea a avut loc la sfarsitul unui meci de fotbal desfasurat pe stadionul din localitate si au participat politicieni de la toate partidele, fiind prezent, pentru putin timp, presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader. Acesta a declarat ca nu a fost martor la incidentul petrecut sambata, pentru ca a stat doar 20 de minute.