Un barbat a murit inecat la Eforie Nord

Dupa zeci de minute in care s-a incercat mentinerea in viata a barbatului in varsta de 43 de ani, medicii au constatat decesul, scrie Adevarul Barbatul se aventurase in larg impreuna cu un prieten. Cei doi au fost scosi cu greu din valurile marii in zona Hotelului Europa, din Eforie Nord.Din primele informatii reiese ca victima era un turist din Bucuresti.Salvamarii au arborat steagul rosu in ultimele zile, din cauza pericolului de inec generat de valurile mari ale marii, insa multi turisti ignora avertismentul, aventurandu-se in apa si expunandu-se riscului.