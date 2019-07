Un barbat a murit langa o scena a festivalului Neversea; politistii fac ancheta

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta, un voluntar SMURD a descoperit duminica, in jurul orei 21:15, in perimetrul festivalului Neversea, o persoana inconstienta."La fata locului a sosit imediat echipajul de prim ajutor, care a inceput protocolul de resuscitare. Barbatul, in varsta de 34 de ani, nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul", au precizat sursele citate.Barbatul decedat este din Bucuresti.Trupul barbatului urmeaza sa fie transportat la morga, pentru ca medicii legisti sa determine cauzele exacte ale decesului.Ancheta a fost preluata de IPJ Constanta, care a deschis in cauza un dosar penal. Din primele cercetari, oamenii legii au stabilit faptul ca barbatul nu a fost victima unei violente, neavand nicio urma vizibila pe corp.