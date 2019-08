Un barbat a murit si doi soti au fost raniti dupa ce au fost loviti de trasnet la Sarmizegetusa

Ziare.

Potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, persoana decedata era in varsta de 47 de ani, este din localitatea Bucium, si facea parte din dispozitivul de paza al sitului arheologic.Cei doi soti raniti din cauza descarcarilor electrice sunt din localitatea Pogoanele, judetul Buzau, victimele fiind transportate, in stare de constienta, la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a spitalului din Orastie."Pompierii militari ai Detasamentului Orastie, specializati in acordarea primului ajutor, si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean au actionat pentru salvarea victimelor, doi soti din Pogoanele, judetul Buzau. Cei doi soti, ce prezentau semne ale descarcarii electrice, au primit ingrijiri medicale din partea pompierilor si a medicilor SAJ si au fost dusi constienti si cooperanti la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului din Orastie. Din pacate, pentru a treia victima nu s-a mai putut interveni pentru salvarea vietii", a mentionat purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona Doda.Partea centrala a judetului Hunedoara s-a aflat joi dupa-amiaza sub incidenta unui cod galben de vreme rea, caracterizat de averse ce au atins 25 de litri pe metru patrat, grindina si descarcari electrice.