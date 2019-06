Un barbat din Galati si-a tinut mama moarta in casa 4 luni si i-a incasat pensia

Ziare.

Barbatul le-ar fi declarat anchetatorilor ca femeia a murit din cauze naturale si ca a tinut-o in casa atat timp, pentru ca nu a avut cu ce sa o inmormanteze.Potrivit Politiei Judetene Galati, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Smardan au fost sesizati de postasul din comuna Cuza Voda despre faptul ca, de aproximativ patru luni, nu a mai inmanat pensia unei femei de 78 de ani, din localitate.El le-a spus politistilor ca nu a mai vazut-o pe femeie acasa, insa fiul acesteia, in varsta de 45 de ani, cu care femeia locuia, a semnat si i-a luat pensia in tot acest timp.Politistii au mers la locuinta femeii, iar intr-o camera au descoperit corpul neinsufletit al acesteia, aflat intr-o avansata stare de descompunere.Surse din randul anchetatorilor sustin ca barbatul ar fi declarat ca femeia a murit din cauze naturale si ca nu a avut cu ce sa o inmormanteze. Totodata, anchetatorii sustin ca de-a lungul vremii nu ar fi fost inregistrate reclamatii privind fapte de agresiune comise de barbat asupra mamei sale.Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului, iar politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa.