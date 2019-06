Un barbat din Timis a murit dupa i-au explodat in fata artificiile de nunta

Ziare.

Barbatul venise cu copilul sau pentru ca acesta sa poata urmari si el focul de artificii. In momentul in care incarcatura i-a explodat in fata, fiul sau a privit ingrozit.Martorii au sunat imediat la numarul de urgente 112, iar la fata locului au sosit echipaje de politie si ambulante, dar si pompieri. Barbatul a fost resuscitat mai multe minute, insa medicii au declarat decesuul.Se pare ca artificierul a stat prea aproape de incarcatura pirotehnica, in timpul pregatirilor, iar o defectiune a produs explozia.Copilul a fost preluat de medici, in stare de soc, fiindu-i administrate calmante.Politistii au deschis dosar penal in acest caz pentru nerespectarea si neluarea masurilor de securitate in munca.