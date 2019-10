Un barbat din Vaslui a murit dupa ce a fost intepat de albine

Ziare.

Potrivit IPJ Vaslui, barbatul a intrat in soc anafilactic dupa ce a fost intepat de albine.Medicii chemati la fata locului l-au gasit pe barbat inconstient si in ciuda eforturilor depuse nu au reusit sa-i salveze viata.In momentul in care a fost intepat de albine, barbatul in varsta de 38 de ani se afla in padure, pe un drum forestier in apropierea unei manastiri din Zorleni.La ora publicarii acestei stiri politistii sunt la locul incidentului si fac cercetari.