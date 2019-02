Un bebelus infasurat in carpe a fost gasit mort in zapada, langa gunoi

Ziare.

Trupul neinsufletit era invelit in cateva carpe, iar politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere si o cauta pe mama copilului.Reprezentantii Politiei Judetene Hunedoara au declarat pentru News.ro ca un bebelus a fost gasit mort, invelit in cateva carpe, langa gunoi, pe o gramada de zapada, in Petrosani.Politistii au intocmit un dosar de cercetare penala pentru ucidere a noului nascut, iar cercetarea a fost preluata de procurorul criminalist al Parchetului de pe langa Judecatoria Petrosani.Oamenii legii incearca acum sa o gaseasca pe mama copilului.