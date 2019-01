Un cadavru a fost ridicat abia dupa 6 ore de pe strada, pentru ca IML nu avea masina

Ziare.

Surse judiciare au declarat ca barbatul a fost gasit mort, miercuri dimineata, in jurul orei 10:30, pe marginea unui drum judetean din comuna Sangeru.La fata locului au fost politistii si criminalistii care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.Cadavrul nu prezenta urme vizibile de violenta, barbatul, in varsta de 58 de ani, fiind cunoscut cu afectiuni medicale.Sursele citate au precizat ca trupul barbatului a fost ridicat de Serviciul de Medicina Legala (SML) dupa aproape sase ore, pentru necropsie, intrucat nu ar fi avut o masina disponibila.Purtatorul de cuvant al Politiei Prahova, Raluca Brezeanu, a precizat ca in acest caz a fost deschis un dosar penal."A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Se fac cercetari pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor producerii decesului", a declarat Brezeanu.Directorul SML Prahova, Vasile Draghici, nu a putut fi contactat pana la ora transmiterii acestei stiri.