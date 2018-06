Un consilier de la CJ Buzau a fost gasit mort in birou

Ziare.

Presedintele CJ Buzau, Petre Emanoil Neagu, a declarat, marti, ca incidentul s-a petrecut luni seara. Femeia de serviciu a intrat in biroul in care se afla consilierul de la Directia de Drumuri Judetene si l-a gasit fara suflare."El (consilierul - n.red.) a iesit prin curte, pe la 16:30, cand au plecati toti. S-a plimbat, a vorbit cu doamnele de serviciu si apoi s-a dus in birou. El mai ramanea peste program sa-si aranjeze documentele. La ora 19:00 l-au gasit in birou, mort. A fost chemata si ambulanta. Cred ca i-a cedat inima", a declarat Neagu.Potrivit acestuia, barbatul avea 51 de ani, nu era casatorit si nici nu se stia cu probleme medicale."Nu a avut niciun fel de simptom. Acum doua saptamani a facut si controlul periodic. Nu a avut probleme, nu a fost suparat. Sunt si eu bulversat. E regretabil. Era un om respectuos, cu mare bun simt", a spus presedintele CJ Buzau.Autoritatile judetene au decis sa se ocupe de funeraliile consilierului.