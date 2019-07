Un copil de 9 ani din Cluj a fost gasit mort UPDATE Mama copilului, retinuta. L-ar fi batut pana a murit

UPDATE

"Dispeceratul 112 a fost anuntat de catre o persoana ca intr-o locuinta din Cluj-Napoca se afla in stare de inconstienta un copil de 9 ani. Politistii deplasati la fata socului au constatat, din pacate, decesul copilului.La examinarea trupului s-au constatat urme de violenta, motiv pentru care cadavrul copilului a fost preluat si transportat la medicina legala, in vederea efectuarii necropsiei.Politistii efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie. Dupa obtinerea rezultatului necropsiei, vom vedea daca intre urmele de lovituri de pe corp si deces exista o legatura de cauzalitate si in acel moment cu siguranta se va schimba si incadrarea juridica a faptei", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar, citat de Agerpres.Moartea copilului de 9 ani a fost una violenta, au stabilit anchetatorii, in urma necropsiei. Mama baiatului, suspectata ca si-a batut fiul pana a murit, a fost retinuta, fiind acuzata de violenta in familie sub forma omorului."In urma necropsiei, s-a stabilit ca moartea copilului a fost una violenta si a survenit ca urmare a agresiunilor suferite", au transmis reprezentantii Politiei Cluj, citati de Mediafax.Potrivit acestora, principalul suspect, mama baiatului, a fost retinuta si urmeaza sa fie prezentata magistratilor cu propunere de arestare preventiva.In acest caz se fac cercetari pentru infractiunea de violenta in familie sub forma omorului.Femeia acuzata ca si-a omorat copilul, sambata noaptea, mai are acasa doi fii, geamanul celui ucis, si inca un baiat. Surse din ancheta au aratat ca femeia era agresiva cu cei trei copii ai sai, lucru cunoscut si de vecini. Cei trei copii erau crescuti de mama si de concubinul acesteia.