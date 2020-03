Un italian a fost gasit mort in locuinta sa, din Alexandria

Ziare.

Politia Judeteana Teleorman precizeaza ca el nu era monitorizat, neexistand suspiciuni cu privire la infectarea sa cu virusul COVID-19, si nu a calatorit in ultima perioada.Potrivit Politiei Judetene Teleorman, joi, in jurul orei 12:00, Politia Alexandria a fost sesizata despre faptul ca un barbat ar fi decedat in locuinta sa din Alexandria.Politistii care s-au deplasat la fata locului au constatat ca sesizarea se confirma, echipajul de prim-ajutor declarand decesul barbatului in varsta de 71 de ani, cetatean italian.El era cunoscut cu afectiuni medicale si fusese externat recent dintr-o unitate spitaliceasca."In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea si combaterea infectiilor cu coronavirus, mentionam faptul ca barbatul nu era monitorizat, neexistand suspiciuni cu privire la infectarea sa cu virusul COVID-19, si nu a calatorit in ultima perioada", arata Politia Teleorman.