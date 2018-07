Un miliardar chinez a murit intr-un accident in sudul Frantei

Wang Jian, the co-chairman of Chinese conglomerate HNA, has died from an accidental fall off a cliff in France, local police confirms #tictocnews https://t.co/SS2Fofv7Dp pic.twitter.com/PZr3aodQZV - TicToc by Bloomberg (@tictoc) July 4, 2018

Fondatorul HNA si-a pierdut viata in satul Bonnieux, au precizat jandarmii francezi."El s-a catarat pe un parapet inalt, pentru a-si face poza, si a cazut", au precizat jandarmii, adaugand ca pompieri nu l-au putut reanima.Potrivit unei surse apropiate dosarului, miliardarul chinez a vrut sa vada panorama urcand pe un parapet. Pentru a reusi, el si-a luat avant si a ratat, cazand de la zece metri inaltime.Brigada locala a Jandarmeriei a fost insarcinata cu ancheta , care se orienteaza catre un accident "Plangem plecarea unui lider exceptional de dotat si a unui model, a carui viziune si valori vor continua sa serveasca drept ghid tuturor celor care au avut sansa sa-l cunoasca", a anuntat HNA intr-un comunicat, adaugand ca Wang se afla intr-o calatorie de afaceri in Franta.Averea omului de afaceri chinez, foarte discret, este estimata la 1,7 miliarde de dolari de catre revista americana Forbes.Wang s-a specializat in studii in aviatia civila, la Universitatea din China. La inceputul lui 1990, el a participat la infiintarea companiei aeriene Hainan Airlines.Potrivit ziarului american The New York Times, multumita unei colaborari mult timp tinuta secreta cu tanarul sau frate, Wang Wei, care vindea servicii si materiale Hainan Airlines, a transformat Wang Jian mica societate regionala intr-un mare conglomerat.In prezent, HNA, care s-a specializat in logistica si turism, este considerata un "rinocer gri", potrivit terminologiei presei chineze, adica una dintre intreprinderile aflate in colimatorul regimului din cauza unei indatorari ingrijoratoare.NHA a cheltuit cel putin 50 de miliarde de dolari, in ultimii ani, in investitii si participatiuni, nu fara controverse puternice privind opacitatea compexelor sale structuri de actionariat.HNA a intrat astfel in capitalul mai multor companii aeriene straine - Aigle Azur (Franta), Virgin Australia (Australia), TAP (Portugalia) sau Azul (Brazilia).In logistica, el a pus mana pe grupul elvetian Gategroup, prestator de servicii la bord in transportul aerian. El a dezvaluit in 2016 achizitionarea filialei de inchiriere de avioane a grupului american CIT, cu zece miliarde de dolari.La sfarsitul lui 2017, HNA a anuntat ca indatorarea sa totala se ridica la aproximativ 638 de miliarde de yuani (81,5 miliarde de euro), in crestere cu 36% fata de sfarsitul lui 2016.