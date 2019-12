Un muncitor care lucra la un bloc din Otopeni a murit, dupa ce a cazut de la 10 metri inaltime

Ziare.

"Politistii din Otopeni s-au deplasat la fata locului in vederea efectuarii de cercetari specifice. A fost anuntat un echipaj SMURD , care a constatat decesul persoanei in cauza.A fost anuntat si Serviciul de Medicina Legala Ilfov, care va ridica cadavrul in vederea efectuarii necropsiei", informeaza Biroul de presa al Inspectoratului Politiei Judetene ( IPJ ) Ilfov.Potrivit sursei citate, au fost informati si specialisti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Ilfov.In prezent se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa, neluarea masurilor legale de securitate in munca si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.