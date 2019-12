Un roman de 28 de ani a murit pe Muntele Athos

Ziare.

Potrivit presei locale, trupul tanarului a fost descoperit de un calugar de la Manastirea Lavra langa intrarea in Pestera Sfantului Atanasie Athonitul, de pe Muntele Athos, relateaza vineri ekathimerini.com.Barbatul in varsta de 28 de ani, proaspat absolvent al Facultatii de Teologie din Bucuresti, a fost descoperit tinand in mana o icoana a Sfintei Maria.El se afla pe Muntele Athos ca oaspete al schitului romanesc Prodromos si a fost vazut ultima oara miercuri dimineata.O autopsie a fost ceruta de autoritati pentru a se stabili cauza mortii.