Un sofer din Ministerul Transporturilor a cazut de la etajul 3 al unui hotel si a murit

Ziare.

com

Surse din randul anchetatorilor sustin ca barbatul ar fi sofer la departamentul Securitatea Circulatiei din cadrul Ministerului Transporturilor.El ar fi sosit in dupa-amiaza zilei de luni in Pascani, unde in jurul orei 17:00 s-a fi cazat la un hotel impreuna cu un coleg. Luni seara, cei doi ar fi consumat bauturi alcoolice pe terasa.Cadavrul barbatului ar fi fost gasit marti dimineata de personalul hotelului, care a sunat la 112. Colegul barbatului sustine ca marti dimineata l-ar fi sunat pentru a merge impreuna la micul dejun, dar nu i-a raspuns, iar atunci cand s-a uitat pe fereastra a vazut in fata hotelului echipajele Politiei si SMURD."In jurul orei 7:00, am fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 ca un barbat ar fi cazut de la etajul trei de la un hotel din municipiul Pascani. La fata locului s-au deplasat medicii care au constatat decesul acestuia.Politistii au identificat cadavrul in persoana unui barbat in varsta de 54 de ani, din municipiul Bucuresti.In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. Cadavrul va fi dus la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzelor decesului", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Ioana Bustiuc.