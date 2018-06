Un tanar a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc cuprins de flacari

Ziare.

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, Anemona Doda, un incendiu a cuprins, in noaptea de miercuri spre joi, un apartament al unui bloc din Petrosani.Ajunsi la fata locului, pompierii au descoperit cadavrul unui tanar de 22 de ani, in fata blocului.Primele verificari arata ca barbatul s-ar fi aruncat de la etaj de teama flacarilor."Pompierii Detasamentului Petrosani au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la etajul 10 al unui bloc de pe strada Aviatorilor, din Petrosani. Ajunsi la locul desfasurarii incendiului, pompierii militari au constatat ca focul se manifesta intr-o camera, iar in fata blocului se afla o victima decedata, cel mai probabil in urma traumatismelor suferite prin cadere de la inaltime.Pompierii au stins rapid incendiul care se manifesta la obiectele textile si materialul lemnos dintr-o camera, dupa care au tras concluzia ca, cel mai probabil, focul a izbucnit de la o tigara aprinsa", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Anemona Doda, purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara.Politia a deschis o ancheta in acest caz.