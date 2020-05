Un tanar de 21 de ani a murit in timp ce fugea de politisti pentru ca nu avea declaratie

Ziare.

El si inca un prieten, in varsta de 15 ani, erau afara in jurul orei 1, in noaptea de sambata spre duminica, si au fugit cand au vazut echipajul de politie.Cei doi au alergat printre blocuri, insa la un moment dat celui in varsta de 21 de ani i s-a facut rau si s-a prabusit pe pamant, arata Ziarul Hunedoreanul. Tanarul a facut infarct si a murit la scurt timp.Baiatul in varsta de 15 ani a declarat ca prietenul lui obisnuia sa consume des bauturi energizante si ca in ultimele ore dinaintea mortii bause trei doze.Medicii Serviciului Judetean de Medicina Legala Hunedoara au stabilit ca tanarul a murit de edem pulmonar acut, consecutiv unui infarct miocardic acut.