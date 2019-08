Un turist roman a decedat in Parcul National Yosemite din SUA

Ziare.

Tanarul se afla miercuri in zona inferioara a cascadei Bridalveil in momentul in care a alunecat de pe o stanca umeda si a cazut in gol aproximativ 20 de picioare (6 metri, n.red).Victima a fost transportata la spital, unde a decedat in urma ranilor suferite.Alte doua persoane au fost ranite in urma unor incidente separate petrecute saptamana aceasta in parcul din Muntii Sierra Nevada.