Unul dintre fondatorii platformei Vine si al HQ Trivia a murit la 34 de ani

Kroll era si CEO-ul HQ Trivia, incepand din septembrie, iar politia din New York a fost alertata de prietena acestuia.NYPD a afirmat, pentru THR si TMZ, ca indiciile initiale arata drept cauza a decesului o supradoza, dar informatia urmeaza sa fie confirmata.Decesul a fost confirmat de purtatorul de cuvant si de partenerul lui Kroll, Rus Yusupov.Fost inginer la Yahoo, Kroll a lansat Vine, o aplicatie prin care se puteau crea clipuri de 6 secunde, in 2012, alaturi de Yusupov si Dom Hofmann. Aplicatia a fost achizitionata de reteaua sociala Twitter inainte de lansare, pentru 30 de milioane de dolari.Vine a ajuns la un maxim de 200 de utilizatori, iar Kroll a fost director general sase luni, in 2014, pana cand a fost indepartat.Twitter a inchis aplicatia anul trecut, dar clipurile create sunt inca disponibile pe reteaua sociala.Kroll si Yusupov au lansat aplicatia HQ Trivia, un joc cu intrebari de cultura generala, care a ajuns la un maxim de popularitate in septembrie 2017, dar anul acesta a iesit din Top 100 cele mai descarcate aplicatii din App Store, magazinul de aplicatii pentru iPhone. Numarul de utilizatori estimati se ridica la peste 2 milioane, iar in septembrie a lansat un al doilea joc HQ Word.Aplicatia a prezentat si show-uri live, care au fost gazduit de vedete precum Jimmy Kimmel si Bert from Sesame Street. In cadrul acestor emisiuni, concurentii castiga premii in bani.Kroll a cunoscut drept o persoana controversata. Publicatia Recode a dezvaluit, ca a fost indepartat de Twitter, din cauza comportamentului inadecvat fata de femei.Dezvaluirea i-a facut dificil accesul la investitori ulterior, cand a cautat finantare pentru HQ Trivia. De asemenea, la HQ s-a confruntat cu acuzatii asemanatoare, iar la inceputul acestui an a influentat indepartarea fostului CEO.