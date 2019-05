Unul dintre fratii care au omorat un batran din Bistrita pentru 100 de lei si un telefon mobil s-a sinucis in arest

Ziare.

Tanarul s-a sinucis in noaptea de duminica spre luni. El era recidivist si fusese eliberat in luna septembrie 2018 pentru buna purtare, dupa ce executase doi ani de inchisoare pentru talharie.In noaptea de duminica spre luni, tanarul si-a improvizat un streag din cearsaful de pe pat si s-a sinucis. El a fost gasit de gardieni inconstient, la fata locului fiind solicitat un echipaj medical care l-a transferat la spital, unde a fost declarat decesul.Conform Inspectoratului de Politie Bistrita-Nasaud cercetarile in acest caz au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.Tanarul a fost arestat impreuna cu fratele lui dupa ce in luna februarie a fost acuzat ca a omorat in bataie un batran si i-au furat acestuia 100 de lei si un telefon mobil.Batranul de 71 de ani din Bistrita a fost descoperit decedat, in apartament, cu semne de agresiune pe corp. Politistii din Bistrita-Nasaud au reusit sa ii identifice pe criminalii barbatului, fiind vorba deDupa ce au ajuns in apartamentul batranului, cei doi frati l-a agresat si i-au cerut ii dea toti banii pe care ii are in casa. Pentru ca batranul le-a spus ca nu are bani sau alte bunuri de valoare in locuinta tinerii l-a lovit in repetate randuri cu corpuri dure si l-au injunghiat de mai multe ori cu un cutit dupa care s-au apucat sa caute banii in locuinta.Au gasit doar 100 de lei, un telefon mobil, un ceas si cateva bijuterii fara valoare. Trupul barbatului a fost descoperit de rude dupa cinci zile de la deces