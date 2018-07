Moscheea din Bucuresti nu va mai fi construita

Ziare.

"Noi am facut o adresa, am inapoiat terenul catre Secretariatul de Stat pentru Culte, cu care am avut un protocol. Nu am mai putut continua proiectul cu moscheea, dar acest lucru nu s-a datorat unor voci care au aparut in tara si au spus 'domnule, s-au impotrivit acestui proiect'. Nu! Acest proiect nu a mai continuat datorita unor surse de finantare si de aceea ne-am si oprit. (...) Costurile depaseau oricum foarte mult bugetul pe care il are institutia si pe care si-l permite cultul musulman la ora actuala", a spus Iusuf Murat, membru al Cultului Musulman din Romania, pentru StirileTVR.De asemenea, acesta a anuntat ca a fost trimisa o adresa care Secretariatul de Stat pentru Culte, care la randul lui va instiinta RA-APPS pentru preluarea terenului.Muftiatul Cultului Musulman din Romania a depus, in 26 ianuarie 2016, la Primaria Sectorului 1, documentatia pentru eliberarea unui certificat de urbanism, etapa premergatoare obtinerii autorizatiei de construire. Intrucat documentatia depusa a fost incompleta, primaria a transmis petentului o adresa de completare, prin care a cerut precizarea scopului pentru care solicita eliberarea certificatului de urbanism, precum si prezentarea planurilor anexa, asa cum prevede legislatia in vigoare.Reprezentantii cultului musulman au revenit cu documentele solicitate si, in acest context, Primaria Sectorului 1 avea obligatia legala de a elibera certificatul de urbanism solicitat de beneficiarul constructiei.