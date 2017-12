Cod galben de vant si ninsori pentru 11 judete

Ziare.

com

Pentru Mehedinti, Gorj si Valcea, codul galben a intrat in vigoare la ora 8:00 si este valabil pana la ora 14:00, fiind anuntate intensificari ale vantului in zona montana inalta. Vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi la rafala 80-90 km/h viscolind ninsoarea sau spulberand zapada si determinand scaderea vizibilitatii.In Neamt si Suceava, tot pana la ora 14:00, la altitudini de peste 1.700 m, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi la rafala 90..100 km/h, spulberand si viscolind zapada.ČŠn zona montana inalta a judetelor Bistrita Nasaud si Maramures, la altitudini de peste 1.700 m, vantul va prezenta intensificari care la rafala vor atinge si depasi 70...90 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii. Codul galben pentru aceste judete este valabil pana la ora 11:00.Tot pana la ora 11:00, zonele de munte ale judetelor Buzau, Prahova, Arges si Dambovisa sunt sub cod galben, cu vant care va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi la rafala 80...90 km/h, spulberand si viscolind zapada, reducand vizibilitatea sub 50 m, la altitudini peste 1.700 de metri.Pentru Vaslui si Galati, meteorologii anunta local precipitatii slabe, sub forma de ploaie si lapovita, care vor favoriza depuneri de polei.