Fenomen meteorologic rar intr-o comuna din Buzau: Ninsoare cu tunete si fulgere (Video)

Ziare.

com

Primarul comunei Smeeni, Andrei Ion, a declarat, sambata, ca totul s-a intamplat in timpul noptii de joi spre vineri, iar fenomenul este extrem de rar intalnit."Natura ne ofera surprize zilnic. E interesant din punct de vedere meteorologic ca in miezul iernii sa tune si sa fulgere. Banuiesc faptul ca e o explicatie stiintifica. Eu, sincer, nu am sesizat ca a fost in toiul noptii, in noaptea de 10 spre 11 ianuarie", a declarat Ion.Primarul a mai precizat ca a doua zi, vineri, toata lumea din comuna vorbea despre acest subiect, mai ales ca nu s-a mai intamplat in comuna asa ceva de aproape 40 de ani.