Informare meteo de ninsori, vant si polei in toata tara. Cand incepe sa ninga in Bucuresti

Atentionarea intra in vigoare marti dimineata la ora 05:00 si expira miercuri, la ora 14:00.In aceasta perioada va ninge in toata tara, incepand cu regiunile sud-vestice. In Muntii Banatului, in Carpatii Meridionali, nordul si vestul Olteniei, sudul Banatului, precum si in nord-vestul Munteniei ninsorile vor fi moderate cantitativ, iar stratul de zapada nou depus va fi consistent.Vantul se va intensifica in zonele montane, la inceput mai ales in Muntii Banatului, apoi indeosebi pe crestele Carpatilor Meridionali si va avea, in general, viteze de 65...80 km/h, viscolind ninsoarea si determinand diminuarea vizibilitatii.Incepand din noaptea de marti spre miercuri si in cursul zilei de miercuri, in regiunile vestice, sudice si sud-estice vor fi si precipitatii sub forma de lapovita si ploaie, favorizand formarea poleiului.Meteorologii prognozeaza ca marti dimineata, in Capitala, va ninge, iar spre seara se anunta lapovita si ploaie. Vantul va sufla moderat, cu viteze de pana la 35 km/h, iar temperatura aerului nu va depasi -1 grad.In noaptea de marti spre miercuri vor fi precipitatii mixte ce vor favorizadepunerile de polei. Vantul va sulfa in general slab. Temperatura aerului, treptat vacreste usor astfel ca miercuri dimineata se vor inregistra 1...2 grade.Pe parcursul zilei de miercuri, dar mai mult dimineata va ploua. Vantul va sufla slab si moderat - viteze de pana la 30 km/h. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 7 grade.A.G.