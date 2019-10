Ninge abundent pe Transfagarasan. Drumarii cer turistilor sa nu se aventureze, daca nu au masinile echipate de iarna (Video)

Ziare.

"Se ingroasa gluma... si stratul de zapada pe Transfagarasan. Colegii nostri actioneaza de azi dimineata cu doua utilaje cu lama si raspanditor de sare pentru a tine drumul curat. Va rugam sa nu circulati in zona daca nu sunteti pregatiti pentru conditii de iarna", a anuntat duminica Directia Generala de Drumuri si Poduri Brasov.Cu o zi in urma, drumarii din Brasov semnalau doar ca "peisajul de la Balea Lac s-a albit pentru prima data in acest sezon in urma unei reprize de lapovita mai consistenta".Duminica dimineata, la Balea Lac erau temperaturi negative, ningea, iar stratul de zapada era discontinuu.