Ninsorile puternice inchid drumuri si scoli in Europa

Crucea Rosie a intervenit pentru a ajuta mai multi soferi blocati pe o autostrada din landul german Bavaria. Fatada unui hotel elvetian a fost lovita de o avalansa, iar o furtuna de zapada a blocat mai multe sosele din Suedia si Norvegia, relateaza Reuters.Lucrurile s-au mai calmat in Austria vineri dupa ce sapte persoane au murit in ultima saptamana, iar alti doi alpinisti sunt dati disparuti de sambata."Asemenea cantitati de zapada la o altitudine de peste 800 de metri cad doar o data la 30 sau 100 de ani", a declarat Alexander Radllherr de la Institutul Central de Meteorologie si Geodinamica din Austria. Armata austriaca a trimis elicoptere pentru a da zapada jos de pe copaci, pentru a reduce riscul ca acestia sa cada pe sosele.In Suedia, furtunile de iarna au distrus parti din nordul tarii. Intr-o zona a fost inregistrat un vant de 178 de km/h, furtuna Jan trecand prin regiunea Stekenjokk in apropiere de granita cu Norvegia.In nordul Norvegiei, un sofer de TIR a povestit cum el si alti soferi au ramas blocati pe un drum de munte inca de joi. El a afirmat ca a dormit in cabina sa, in timp ce altii au stat in masini.Conditiile erau in mod deosebit severe in Bavaria vineri, televiziunea locala informand ca ninsorile au "paralizat" viata publica.Serviciile feroviare au fost lovite cel mai puternic in sudul si vestul landului, iar multe sosele au fost blocate.Un copil in varsta de noua ani a fost ucis in apropiere de Munchen dupa ce un copac a cazut sub greutatea zapezii. A fost gasit abia dupa 40 de minute, iar serviciile de urgenta nu l-au mai putut resuscita.Doua sectiuni ale autostrazii A8 au fost inchise, soferii fiind blocati toata noaptea pe drum, in masini. Crucea Rosie si o agentie guvernamentala au oferit provizii soferilor.In Elvetia, o avalansa a lovit un restaurant al unui hotel, trei persoane fiind ranite.