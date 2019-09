Prima ninsoare din Muntii Rodnei: Temperaturile au coborat brusc sub pragul inghetului

Ziare.

Imaginile cu aceasta ninsoare au fost surprinse si postate pe o retea de socializare de catre primarul comunei Poiana Ilvei, Ioan Scridonesi.Scridonesi a precizat ca se afla impreuna cu mai multi sateni la altitudinea de 1.700 metri in Muntii Rodnei, in cadrul unei actiuni de curatare a unei pasuni, in momentul in care a inceput ninsoarea, in jurul orei 17:00.Din imaginile filmate de primar se vede ca oamenii, desi imbracati mai gros, erau surprinsi de ninsoarea aparuta ca din senin, hainele lor fiind acoperite in scurt timp de fulgii de nea.In judetul Bistrita-Nasaud, temperaturile au coborat, vineri, sub zero grade Celsius, pentru prima data de la venirea toamnei.