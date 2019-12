Primele probleme din cauza ninsorii: O masina este blocata in viscol

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in judetul Vaslui, din cauza viscolului puternic, un autoturism este blocat pe un drum comunal din localitatea Valea Plopii. In acelasi judet, si tot din cauza viscolului puternic, in camp deschis, un tir nu poate inainta in rampa.De asemenea, ninge abundent pe tronsonul kilometric 64 (Lehliu Gara) - Constanta al Autostrazii Soarelui, fiind depus un strat subtire de zapada pe carosabil. In plus, intre kilometrii 35 (Fundulea) - 64 (Lehliu Gara), ninge usor, carosabilul fiind umed.Totodata, ninge in mai multe zone din judetele Brasov, Prahova, Siviu, Arges si Valcea, pe carosabil fiind depus un strat mic de zapada, pe alocuri. In plus, Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi a anuntat ninsori si viscol la sol in mai multe judete ale Moldovei.Cu toate acestea, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile.Amintim ca, vineri, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari ale vantului si precipitatii in intreaga tara , in vigoare pana duminica seara. In Moldova si in Carpatii Meridionali si de Curbura este cod galben de ninsori abundente.