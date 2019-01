Serbia se afla sub atentionare cod galben si portocaliu de ninsori puternice

Ziare.

Romanii care vor sa calatoreasca sau tranziteaza Serbia in acest final de saptamana trebuie sa fie atenti la conditiile de trafic, coduri portocaliu si galben de ninsori a fost emis sambata si duminica, fiind posibil ca unele drumuri sa fie inchise temporar din cauza conditiilor meteo, anunta MAE."Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia ca prognozele meteorologice locale indica ninsori abundente, fiind emise coduri portocaliu si galben in zilele de 5 si 6 ianuarie 2019, pentru intreg teritoriul Serbiei.Codul portocaliu a fost emis pentru data de 5 ianuarie 2019 in regiunile Backa, Banat, Belgrad, Srem si Serbia de Vest si pentru data de 6 ianuarie 2019 in regiunile Belgrad, Serbia de Vest, Sumadija, Pomoravlje, Serbia de Sud-Est, Serbia de Sud-Vest si Kosovo.Sunt prognozate caderi de ninsoare care pot conduce la depuneri de zapada cu o grosime de peste 10-12 cm. Pentru zonele montane este prognozat vant puternic, in rafale, care poate conduce la troienirea drumurilor.In situatii de urgenta, pe teritoriul Republicii Serbia, se pot apela numerele de urgenta locale +38111192 (politia), +38111193 (pompierii) si +38111194 (ambulanta), precum si +381111987 pentru asistenta auto".De asemenea, romanii pot solicita asistenta consulara "la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Republica Serbia: +381113670361, +381113670798 si ale Consulatului General al Romaniei la Varset: +381013831099: +381013831199; +381013831299, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta".