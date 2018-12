Vin doua zile de ninsori in toata tara - informare meteo

Ziare.

Informarea intra in vigoare luni la ora 12:00 si expira marti la ora 12:00.In intervalul mentionat in nordul si in estul Olteniei, in jumatatea de vest a Munteniei, Transilvania, Maramures, precum si in zona Carpatilor Meridionali si Orientali, vor fi precipitatii mai ales sub forma de ninsoare si se va depune strat nou de zapada, in general intre 10 si 20 cm.In prima parte a zilei de luni (17 decembrie) in Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1700 m vantul va avea intensificari cu rafale ce vor depasi viteze de 70...80 km/h, iar ninsoarea va fi viscolita. ANM precizeaza ca temporar in estul, centrul si sud-estul tarii, pe arii restranse va fipolei sau ghetus.In Bucuresti, vremea va fi inchisa. Temporar in prima parte a zilei de luni va ploua, apoiploaia se va transforma treptat in lapovita si ninsoare. Pana marti seara stratul de zapada nou depus va fi de 5...8 cm.Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 1...2 grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de -1 grad.De asemenea, meteorologii transmit ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Bucegi si Fagaras, este mare, de gradul 4, pe o scara de la 1 la 5, deoarece stratul de zapada este instabil. La inaltimi de sub 1.600 de m, riscul este de 2.A.G.