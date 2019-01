LIVE Vremea rea a dat traficul peste cap in toata tara: Drumuri inchise, intarzieri pe aeroporturi, oameni blocati pe sosele

LIVE TEXT

Numeroase accidente s-au produs in toata tara din cauza conditiilor meteorologice si oamenii au ramas blocati.Si vremea nu pare sa se imbunatateasca, conform prognozei meteorologilor, care anunta ninsori, lapovita si polei si in urmatoarele zile.In plus, pana vineri la ora 14:00 este in vigoare o atentionare de tip cod galben de ploi, lapovita si vant pentru jumatate din tara. - Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata in localitatea Ovidiu, din judetul Constanta. In urma incidentului, o persoana a ajuns la spital cu traumatism cranio-cerebral, anunta Ziua de Constanta.- Compania WizzAir a anulat cursa care trebuia sa plece aseara de la Barcelona si sa aterizeze la Bucuresti, iar vineri au fost anulate cursele TAROM care ar fi trebuit sa decoleze din Suceava, Chisinau, Baia Mare si Timisoara.- Si trenurile inregistreaza intarzieri de pana la 50 de minute in Gara de Nord din Bucuresti. 7 trenuri sunt afectate in acest moment.- Pemai multe zboruri au intarzieri sau chiar sunt anulate. Intarzierile sunt intre 30 si 100 de minute, anunta Europa FM.- La terminalul Ghencea, un tramvai de pea deraiat si din aceasta cauza este blocata circulatia tramvaielor. Pentru preluarea calatorilor, STB SA a introdus o linie naveta de autobuze. STB anunta si ca din cauza conditiilor meteo, firul de contact este inghetat, iar circulatia troleibuzelor se desfasoara cu greutate, cu perioade de stationare.- In, o persoana a fost grav ranita, vineri seara, dupa ce a alunecat sub un tramvai din cauza poleiului, informeaza Antena 3.- Circulatia auto pe sensuleste intrerupta la km 13, in Bragadiru (judetul Ilfov), din cauza unui accident rutier (un pieton a fost accidentat grav de catre un autoturism) . Pe sensul sus-mentionat, traficul este deviat provizoriu pe o strada laterala.Din cauza poleiului, traficul rutier peeste oprit de la kilometrul 10+500 de metri (Bucuresti) pana la kilometrul 106 + 800 de metri (Drajna Noua), conform Centrului Info Trafic al Politiei Romane.In, traficul rutier este oprit pe DN 67C, intre localitatile Novaci si Ranca, pe tronsonul kilometric 16 - 34+800 de metri.In, tot din cauza poleiului de pe carosabil, sunt inchise doua drumuri nationale: DN2C, pe tronsonul Amara - limita cu judetul Buzau si DN1D, pe tronsonul Urziceni - limita cu judetul Buzau. De asemenea, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, pe DN2A (Urziceni - limita cu judetul Constanta) s-a impus restrictie de tonaj (7,5 tone).Insunt inchise doua drumuri nationale: DN2B, pe tronsonul Buzau - limita cu judetul Braila si DN2C, pe tronsonul Costesti - limita cu judetul Ialomita., viscolul a creat probleme serioase in Bucegi. Din cauza conditiilor meteo, instalatiile de transport pe cablu au fost oprite. Mai mult de 100 de persoane au ramas blocate la Cota 2000, in zona telegondolei, si alte cateva zeci pe partia Valea Soarelui, informeaza TVR1.De asemenea, un autocar in care se aflau 40 de copii a ramas blocat, joi seara, din cauza zapezii, pe drumul care duce din Sinaia la Cota 1400, conform Antena 3.- In, drumarii au ajutat mai multi soferi blocati pe drumul spre Ranca, informeaza TVR 1.In, vremea rea a dus si la un scandal intre institutii. Drumul judetean 713 - Cota 100 - Platoul Padina a fost inchis din cauza avalanselor. Insa Consiliul Judetean a decis sa-l deschida fara avizul Politiei Rutiere. Apoi, Politia Rutiera a anuntat ca circulatia ramane inchisa si a amendat Consiliul Judetean pentru ca a redeschis drumul fara aviz. Totusi, cat drumul a fost deschis, cateva zeci de masini au urcat pe munte.- In, multi soferi au derapat si au aterizat fara control in sant. Si o ambulanta, care era in misiune sa transporte un bolnav la spitalul din Targu Mures, a alunecat pe gheata si s-a izbit de un garaj, informeaza Pro Tv.- In, un autocar din Republica Moldova a derapat si 3 pasageri au fost raniti. Accidentul s-a prous in localitatea Cosmesti, iar ranitii au fost transportati la spitalul din Tecuci.a fost afectata, fiind inchisa vineri dimineata pe sectia de cale ferata 202, intre localitatile Strambuta (judetul Hunedoara) si Pietrele Albe (judetul Gorj), dupa ce pe gabaritul liniei de cale ferata a cazut grohotis de pe versanti.De asemenea, din cauza cetii dense, porturile Midia si Mangalia au fost inchise. Din acelasi motiv, porturile Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea sunt deschise, insa doar maritim.