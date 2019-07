Barbat omorat de 4 oameni, dupa ce le-a cerut sa mearga mai incet cu caruta

Ziare.

Reprezentantii IJP Covasna au precizat, luni, ca Centrul Operational a fost sesizat telefonic, in data de 27 iulie, prin intermediul numarului pentru apeluri de urgenta 112, ca un barbat din Belin a fost lovit de mai multe persoane care au fugit de la fata locului, acesta murind in urma agresiunii."In urma cercetarilor s-a stabilit ca in timp ce se intorceau cu caruta de la munca din padure, patru barbati, cunoscuti ca fiind localnici ai comunei, au fost atentionati verbal de catre victima sa reduca viteza de deplasare intrucat risca sa-i loveasca pe copiii care se jucau in strada. Intre victima si cei patru barbati s-a produs un conflict spontan in cadrul caruia ocupantii carutei l-au agresat pe barbatul care i-a atentionat, acesta decedand in urma loviturilor primite.Totodata, in urma investigatiilor, s-a mai stabilit ca in timpul producerii agresiunii, tatal victimei a incercat sa intervina in apararea fiului sau, dar, la randul sau, a fost lovit in acelasi mod. In urma cercetarii locului faptei si pe baza datelor obtinute de la martorii oculari, au fost identificati ca suspecti patru tineri cu varste intre 18 si 32 de ani, toti locuitori ai comunei", au precizat reprezentantii IJP Covasna.Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de cei patru barbati, sub aspectul savarsirii infractiunii de omor si tentativa la omor, precum si retinerea preventiva a acestora.La solicitarea Parchetului, Tribunalul Covasna a dispus, luni, arestarea preventiva a inculpatilor pe o durata de 30 de zile.