Cazul Caracal: Avocatul suspectului explica ce probe s-au gasit in locuinta si de pe ce telefon a sunat Alexandra la 112

Avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca la locuinta barbatului, acolo unde anchetatorii fac in continuare verificari, se afla si sotia acestuia, dar ea nu este implicata in cautari si face treburi gospodaresti. El spune ca sotia a fost surprinsa de acuzatiile care i se aduc barbatului si nu il credea capabila de asa ceva."Se afla si sotia suspectului la locuinta, dar cu activitati gospodaresti, nu e cu nimic implicata. (...) Am discutat cu dansa in cursul zilei de ieri, am vrut sa vad cum a decurs relatia dumnealor in trecut, au 42 de ani de casatorie, cu patru copii, realizati toti, la casele lor. E un om, din descrierea sotiei, care a fost un sot normal, care si-a indeplinit rolul de sot pe toata aceasta perioada si care in opinia sotiei dansului in niciun caz nu putea fi banuit de asa ceva si a ramas total surprinsa cand a auzit acuzatiile de care este banuit", a afirmat avocatul.El sustine ca atitudinea barbatului nu s-a schimbat, sustine ca este nevinovat, dar colaboreaza cu anchetatorii si raspunde la intrebarile acestora.Avocatul a precizat ca in mod oficial nu au aparut alte probe in acest dosar."Nu sunt alte probe in plus fata de ce a fost pana in prezent. Deocamdata se cauta, dar mai mult decat a fost nu s-a descoperit. (...) Mai mult decat este in referatul cu propunerea de arestare preventiva la nivel probatoriu la ora actuala nu se cunoaste in mod oficial", a explicat avocatul din oficiu.El a mentionat ca la cautarile din curtea barbatului au fost prelevate niste fragmente de oase, fire de par si haine.Intrebat daca au fost si alte persoane in afara lui Gheorghe Dinca pe proprietatea acestuia, in aceasta saptamana, pana la descinderea politistilor, avocatul din oficiu a raspuns: "A dat declaratie si a relevat faptul ca in perioada de marti, 23 iulie si pana cand s-a descins la dumnealui in curte pe 26 iulie nu a fost decat dansul in aceasta incapere".Avocatul a mentionat ca anchetatorii au ridicat cele trei telefoane gasite in locuinta, toate fiind ale lui Gheorghe Dinca.Intrebat daca apelurile pe care Alexandra le-a facut la 112 de pe unul dintre telefoane se vor gasi, avocatul a raspuns: "In mod cert se vor gasi".El a precizat ca ramasitele care par umane nu erau ascunse, ci erau in curtea casei, iar Gheorghe Dinca nu a dat anchetatorilor nicio explicati despre dintii gasiti in gospodaria sa.Intrebat daca exista urme de sange in casa, avocatul din cadrul Baroului Dolj a raspuns: "Nu exista, cel putin vizibile. Mai departe nu cunosc. (...) E in curtea dansului o placa pe care intr-adevar in mod vizibil sunt urme de sange, dar specialistii spun ca e de natura animala. Dansul are nutrii aici, are pasari".