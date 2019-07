Cazul Caracal: Detalii halucinante de la perchezitii. Luni incepe analiza ramasitelor umane. Poate dura doua saptamani

Luni incepe analiza ramasitelor umane de la Caracal la INML. Analiza ADN poate dura doua saptamani

Ziare.

com

Procurorul sef adjunct al DIICOT a descris, la Caracal, cum arata curtea suspectului Gheorghe Dinca, spunand ca fiecare lucru trebuie analizat, dar ancheta este dificila. "In acest moment colegii mei cerceteaza haos", a spus Georgiana Hosu."Nu pot sa va descriu. Sunt copaci, sunt animale, sunt lucruri aruncate unele peste altele, sunt camioane de haine vechi, care trebuie luate la mana si analizate, sunt gropi, nu stiu de ce sapate. A fost atelier auto aici. Sunt lucruri ingramadite, obiecte care nu ar avea ce sa caute acolo. Va dau un exemplu: o barna de lemn suspendata pur si simplu. Sunt lucruri care trebuie analizate, cercetarea la fata locului trebuie facuta in conditii legale", a spus Hosu.Intrebat cat de adanci sunt gropile sapate in curte, procurorul a raspuns: "Sunt unele in care se putea intra ca sa repari, de exemplu, o masina suspendata. Deci sunt destul de adanci".Procurorul atrage atentia ca zona poate fi contaminata."E o groapa plina cu haine vechi, nu se pot face procente (cate haine de dama, cate de barbat - n.r.) . Sunt cercetate pe rand gropile, dar e un efort maxim, se prelucreaza probe. Zona poate fi contaminata, ca atare trebuie sa fim foarte atenti", a spus Hosu.Potrivit Georgianei Hosu, Gheorghe Dinca nu este audiat in timpul cercetarilor de la Caracal, el fiind adus doar pentru a raspunde la unele intrebari."Doar sa ne arate sau sa ne raspunda la anumite intrebari. De exemplu: la ce foloseati spatiul respectiv, unde dormeati? Ca sincer nu se poate face diferenta", afirma procurorul sef adjunct al DIICOT.Potrivit procurorului, in acest moment, la dosarul cauzei nu exista un buletin preliminar al analizelor recoltate in cazul de la Caracal.Ramasitele umane gasite la locuinta suspectului de crima de la Caracal au ajuns la Institutul de Medicina Legala din Bucuresti, iar luni diminata va incepe analiza lor, in prezenta organelor de ancheta. Se va analiza AND-ul si se va face un examen antropologic, spun reprezentantii INML."Probele de la Caracal au ajuns la noi, la INML. Sunt mai multe colete, sunt sigilate, si nu le desigilam decat in prezenta organelor de ancheta, luni dimineata. Au venit in lazi frigorifice, si in momentul acesta sunt in frigidere. Sunt in custodia noastra din noaptea de sambata", au declarat reprezentantii INML, pentru MEDIAFAX.Potrivit sursei citate, se vor face doua tipuri de analize, care vor dura aproximativ doua saptamani."In ceea ce priveste aceste probe, ne vom indrepta catre doua tipuri de analiza. O analiza este ADN-ul, si a doua analiza este examenul antropologic, adica examenul oaselor, care sa spuna daca sunt de origine umana, ce varsta au. Analiza ADN dureaza aproximativ doua saptamani, pentru ca trebuie facuta comparatie si cu familiile. Dar noi vom fi cat se poate de operativi in acest caz", au mai declarat reprezentantii INML.Mai multe resturi umane au fost gasite in casa lui Gheoghe Dinca din Caracal, locul in care se presupune ca a fost ucsa Alexandra.Unele surse au declarat anterior ca oasele sunt destul de vechi, ceea ce ingreuneaza ancheta.