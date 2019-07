Cazul Caracal: Gheorghe Dinca a fost adus din nou la Casa Groazei. Cautarile au fost reluate pe lac

Ziare.

com

Totodata, suspectul a fost adus la casa de la iesirea din Caracal, acolo unde a fost martor la perchezitii circa 7 ore. Audierile la fata locului vor fi reluate duminica, a confirmat DIICOT.In fata anchetatorilor, suspectul nu isi recunoate faptele. Spune doar ca a facut foc pentru a se feri de tantari. In cenusa aflata intr-un butoi metalic din curtea casei, anchetatorii au gasit mai multe fragmente de oase calcinate si 21 bucati dinti de natura umana, iar in masina barbatului era un cercel al Alexandrei, identificat de mama ei.Sute de oameni s-au strans sambata in fata casei suspectului huiduind anchetatorii pentru modul in care au actional si pe Gheorghe Dinca.Alexandra este disparuta de miercuri, iar joi a reusit sa sune de trei ori la 112, unde a anuntat ca a fost sechestrata si violata. Politistii au ajuns dupa 19 ore la locatia suspectului, acuzand STS ca a dat date gresite privind localizarea si ca nu au avut mandat sa intre. Pe de alta parte, intr-un raport al procurorului de caz se arata ca mandatul a fost dat la 3.00 noaptea, dar politistii au actionat la 6.00 dimineata pentru ca nu era echipa la munca.